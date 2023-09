Lemonade Aktie: Spannung vor Quartalszahlen- Umsatzprognosen und Kursentwicklung im Fokus

ARTIKEL:

In weniger als zwei Monaten wird das Unternehmen Lemonade, mit Hauptsitz in New York, seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zum Vorjahr.

Die Lemonade-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 913,36 Mio. EUR und wird ihre Quartalszahlen in 57 Tagen veröffentlichen. Analysten erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Lemonade einen Umsatz von 68,98 Mio. EUR. Nun wird ein Anstieg um +41,20 Prozent auf 97,38 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +31,40 Prozent auf -64,84 Mio. EUR sinken.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt. Sie rechnen mit einem...