Lemonade Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Lemonade in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Rückgang. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über Lemonade weisen auf eine negative Stimmung hin, was zu dem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert haben. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten wurden 4 Analystenbewertungen für die Lemonade-Aktie abgegeben. Davon waren keine Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Lemonade-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 1,44 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Lemonade beträgt 50,41 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 58,91 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird Lemonade unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.