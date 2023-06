Lemonade Aktie: Quartalszahlen am 07.08.2023 - Was steckt in der Pipeline?

In genau 39 Tagen wird das in New York, USA ansässige Unternehmen Lemonade seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal offenlegen. Doch welche Umsatz- und Gewinnerwartungen sollten Aktionäre ins Kalkül ziehen? Wie verhält sich die Lemonade-Aktie im Jahresvergleich?

Mit einem Countdown von 39 Tagen bis zur Veröffentlichung des Quartalsberichtes nach Börsenschluss steht die Lemonade Aktie, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,08 Milliarden Euro, im Rampenlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten fiebern dem Ergebnis entgegen.

Gemäß den Datenanalysen prognostizieren Analystenhäuser ein beträchtliches Umsatzwachstum verglichen zum Vorquartal. Nachdem Lemonade im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von 45,85 Millionen Euro erzielte, wird nun ein Sprung um +94,60 Prozent auf beachtliche 89,24 Mio EUR vorhergesagt.

