Lemonade Aktie: Prognose deutet auf +41,20% Umsatzanstieg im dritten Quartal hin

In knapp sieben Wochen wird das in New York ansässige Unternehmen Lemonade seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal bekannt geben. Spannend wird es vor allem für die Aktionäre sein, da sie gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen warten. Doch wie schneidet die Lemonade Aktie im Vergleich zum Vorjahr ab?

Lemonade hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 913,56 Millionen Euro und präsentiert vor Börseneröffnung seine neuesten Quartalsergebnisse. Analysten und Aktionäre warten gespannt auf dieses Ergebnis. Denn laut aktuellen Datenanalysen erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Lemonade einen Umsatz von 69,00 Millionen Euro, während nun ein Anstieg um +41,20 Prozent auf 97,40 Millionen Euro prognostiziert wird. Auch der...