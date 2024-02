Lemonade Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell ist der RSI-Wert von Lemonade mit 29,09 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" bewertet wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Lemonade insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 16,25 USD, was auf ein Abwärtspotential von -9,22 Prozent hindeutet und somit als "Schlecht"-Empfehlung gilt. Somit erhält Lemonade in diesem Abschnitt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs von Lemonade beträgt derzeit 16,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 17,9 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,11 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 16,95 USD, was einem Abstand von +5,6 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Lemonade daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionen über Lemonade in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird Lemonade von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Lemonade bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.