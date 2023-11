Lemonade Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Sentiment und Buzz: Die Analyse des Sentiments und des Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie, insbesondere durch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Lemonade zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lemonade-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 15,21 USD. Der letzte Schlusskurs (17,62 USD) liegt damit deutlich darüber (Unterschied +15,84 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (13,37 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+31,79 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Lemonade-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Lemonade-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lemonade vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (16 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -9,19 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lemonade eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lemonade-Aktie beträgt aktuell 23, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,69, was darauf hindeutet, dass Lemonade weder überkauft noch überverkauft ist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Lemonade somit ein "Gut"-Rating.