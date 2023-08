Lemonade Aktie: Analysten bleiben trotz Wertverlust optimistisch für zukünftiges Wachstum

Die Lemonade Aktie hat in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren. Der aktuelle Kurs liegt bei ca. 11,93 EUR und damit weit unter dem gleitenden Durchschnitt von 50. Die Charttechnik zeigt also eine klare Abwärtsbewegung.

Dennoch bleiben die Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Sie gehen davon aus, dass der Umsatz in den kommenden Quartalen weiter steigen wird und auch der Gewinn sich verbessert. Auf Jahressicht wird mit einem Umsatzplus von +59,60 Prozent gerechnet und der Gewinn soll um +18,70 Prozent auf -206,51 Mio. EUR steigen.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die Aktionäre auf die Quartalszahlen reagieren werden. Eine positive Überraschung könnte zu einer Kurserholung führen, während enttäuschende Zahlen den Abwärtstrend verstärken könnten.

Für Anleger ist es ratsam, sowohl die fundamentalen...