Leju Holdings Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Leju wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76,47 Punkten, was darauf hinweist, dass die Leju-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Leju auf Basis der letzten 25 Tage weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an sechs Tagen positive Diskussionen überwogen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,82 USD für den Schlusskurs der Leju-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,6 USD, was einem Rückgang von 12,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von 1,37 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Leju für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.