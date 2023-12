Leju Holdings Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Leju-Aktie beträgt aktuell 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral, mit einem Wert von 37,69.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Leju derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,82 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,9 USD liegt, was einer Abweichung von +4,4 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,36 USD, was einer Abweichung von +39,71 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft.

Die Anleger-Stimmung bei Leju in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Analyse der RSIs und der technischen Indikatoren ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Leju-Aktie.