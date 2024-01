Leju Holdings Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leju-Aktie zeigt einen Wert von 74,03, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Leju-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,83 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,63 USD weicht somit um -10,93 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch darüber (+17,27 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Leju-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Leju ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen zwei Wochen zeigen überwiegend positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.