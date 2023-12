Leju Holdings Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den letzten Wochen gab es bei Leju eine spürbare Verschiebung der Stimmungslage in Richtung negativ. Dies wird deutlich, wenn man die Meinungen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien betrachtet, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Da hier negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Leju daher für diesen Aspekt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegermeinung wurde Leju in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Leju beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 49,21 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 39,21 eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Leju-Aktie beträgt aktuell 1,81 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen Wert von 1,35 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält Leju auf Basis dieser Analyse ein "Gut"-Rating.