Leju Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Leju liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 39,46 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 39,92, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Leju eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Leju-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,78 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,72 USD) liegt auf ähnlichem Niveau. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1,25 USD, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Gut"-Rating für Leju ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten bei Leju keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Leju. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Leju somit ein "Gut"-Rating von der Redaktion.