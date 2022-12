Der Leitzins ist so hoch wie 2008: Unglaublich, oder?

Der Leitzins ist für kurzfristig orientierte Investoren immer ein wichtiges Thema. Ob auch für längerfristige Investoren, ist eine interessante Frage. Vermutlich wird sich Warren Buffett jedoch nicht aufgrund veränderter Zinsen von einer Aktie wie Coca-Cola trennen. Oder von einer anderen.

Jedenfalls ist die Ausgangslage ziemlich klar: In den USA steigen die Zinsen. Auch die Europäische Zentralbank, die EZB, hat den Leitzins erst kürzlich erneut erhöht. Mit dem jetzigen Niveau erreichen wir einen Wert, den wir zuletzt im Jahre 2008 erreicht haben. Was das für uns als Investoren bedeutet? Na, sehen wir uns das einfach mal näher an.

Der Leitzins: So hoch wie im Jahre 2008!

Das Portal Business Insider hat sich die Leitzinsen im Rahmen einer Gegenüberstellung etwas näher angesehen. Zudem gibt es ein interaktives Tool, um die Höhe im Vergleich sehen zu können. Die Kernaussage ist jedoch: Im Moment ist der Wert so hoch wie im Jahr 2008.

Die Bestandsaufnahme ist interessant. Trotzdem liegen zwischen den zwei Zeitpunkten deutliche Unterschiede. Damals sanken die Zentralbanker konsequent den Leitzins. Heute und mit hoher Inflation ist die Tendenz eher weiter steigend, um die Teuerung effektiv zu bekämpfen. Damals ging es mit sinkenden Zinsen darum, die Wirtschaft zu stützen. Das heißt, dass sich die Zielsetzung komplett verändert hat.

Der Leitzins heute und damals ist trotzdem ein Fixpunkt für die Wirtschaft und die Börsen. Insofern müssen wir mit diesen Werten umzugehen lernen. Zum Beispiel bedeutet das für die jetzige Marktlage, dass festverzinsliche Produkte wieder mehr Rendite abwerfen und im Vergleich zu Aktien mit Rendite deutlich attraktiver erscheinen. Zumal die Tendenz auch weiterhin zu steigenden Zinsen gehen könnte. Das Erreichen der bisherigen historischen Höchstmarke muss daher nicht der Wendepunkt sein.

Die Daten von Business Insider Deutschland zeigen außerdem, dass der Leitzins in den 00er-Zeiten teilweise deutlich höher gelegen hat. Möglicherweise erreichen wir auch noch deutlich höhere Werte in den kommenden Monaten oder Quartalen.

Eine Entwicklung …

Der Leitzins ist ein Thema für uns als Börsianer. Es handelt sich um einen Vergleichs- und Referenzwert für unsere erwartete Rendite. Dass jetzt dieser Wert konsequent steigt und das Niveau des Jahres 2008 erreicht hat, ist bemerkenswert. Es lässt sich klar eine Trendwende erkennen.

Trotzdem müssen wir nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und nur pessimistisch in die Welt hineinblicken. Unterm Strich ist es lediglich ein Faktor. Zudem ergeben sich durch mögliche günstigere Bewertungen attraktivere Renditepotenziale. Das heißt: Für Käufer können steigende Zinsen im Bereich der Dividendenaktien höhere Renditen bedeuten. Wie so häufig gilt, dass es auch bei diesem Thema zwei Seiten gibt.

Der Artikel Der Leitzins ist so hoch wie 2008: Unglaublich, oder? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022