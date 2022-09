Leistungsstarke Source-to-Pay-Softwareplattform: Proactis präsentiert Proactis Rego

Wetherby, England (ots/PRNewswire) -Proactis, der führende Anbieter von Source-to-Pay-Softwarelösungen (https://www.proactis.com/uk/spend-management-software-solutions-overview/), hat Proactis Rego eingeführt, eine leistungsstarke Softwareplattform für das Ausgabenmanagement, die speziell für mittelständische Unternehmen entwickelt wurde.Die Plattform wurde speziell für mittelständische Unternehmen konzipiert, und der modulare Charakter von Proactis Rego ermöglicht es den Kunden, Sourcing, Procure-to-Pay, Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung oder jeden anderen Teil des Source-to-Pay-Prozesses isoliert durchzuführen, anstatt ihn als Teil eines viel umfassenderen und kostspieligen Prozesses zu betrachten.Geert Timmermans, Produktleiter bei Proactis, erklärte: „Wir haben Proactis Rego entwickelt, um den Unternehmen dabei zu helfen, eine umfassendere Kontrolle, Transparenz und Effizienz zu erzielen."„Mittelständische Unternehmen stehen vor einer Reihe von besonderen Herausforderungen. Meist haben sie Source-to-Pay-Prozesse, die stark manuell oder teilweise automatisiert sind, und zwar mit einer Mischung aus internen oder größeren externen Systemen. Da sich mittelständische Unternehmen jedoch in der Regel schnell verändern, müssen sie flexibel sein und ihre Systeme an den Wandel anpassen. Proactis Rego ist eine modulare Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, sich je nach Bedarf anzupassen."Darüber hinaus sind die Plattform und die einzelnen Module schnell zu implementieren und zu nutzen, so dass ein schneller Zugang zu dauerhaften Vorteilen möglich ist. Durch die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen können die Unternehmen ihre Ausgaben überwachen und das Risiko in der Lieferkette steuern, die Einhaltung von Vorschriften und die Steuerung ihrer Einkaufstätigkeit verbessern, die Kosten für Waren und Dienstleistungen senken und Effizienzsteigerungen erzielen.„Der modulare Ansatz und die enge Zusammenarbeit mit geschäftskritischen Anwendungen wie ERP- und Finanzmanagementsystemen sowie die gute örtliche Implementierung und der entsprechende Kundendienst machen Proactis Rego zur perfekten Wahl für mittelständische Unternehmen", so Timmermans.Informationen zu ProactisProactis ist ein führender Anbieter von Source-to-Pay-Softwarelösungen für mittelständische Unternehmen in einer Reihe von dienstleistungsorientierten Branchen.Die modulare End-to-End-Plattform (https://www.proactis.com/uk/spend-management-software-solutions-overview/) von Proactis ermöglicht es den Kunden, ihre Ausgaben zu kontrollieren und Risiken in der Lieferkette zu managen, die Einhaltung von Vorschriften und die Steuerung ihrer Einkaufsaktivitäten zu verbessern, die Kosten für Waren und Dienstleistungen zu senken und Effizienzsteigerungen zu erzielen, und zwar durch die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen.Proactis bedient einen schnell wachsenden Kundenstamm von über 1.100 Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors und 2 Millionen Lieferanten mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern in Großbritannien, Europa, Nordamerika, Neuseeland und Australien.proactis.comPressekontakt:Robyn Hatton ,robyn.hatton@proactis.com ,+44 (0)773 393 1486Original-Content von: proactis, übermittelt durch news aktuell