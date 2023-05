Leistungsstarke ASIC-Miner 3 nm beleben Crypto Market.

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Der etwas stagnierende globale Krypto-mining-Markt hat seit der jüngsten Einführung der Bitma nu-Miner einen (https://bitmanu/) neuen Lebensstandard erhalten. Dieses Technologie-Startup hat seit seiner Ankunft die Augenbälle erobert, dank einer Suite von 3 nm ASIC-Minern, die Bitcoin, Litecoin, Dash und Monero mit unübertroffener Profitabilität abbauen können.Bitmanu (https://bitmanu/) mining-Rigs werden von 3 nm ASIC-chips betrieben und bieten im Vergleich zu anderen Produkten erhebliche Verbesserungen in Bezug auf verbesserte Leistung, reduzierte Stromverbrauch, einfachere Systemanforderungen, usw. Am wichtigsten ist, dass sich Bitmanu bei der Entwicklung seiner BM 1, BM 2 und BM Pro Miners stark darauf konzentriert, Produkte mit Hash-Raten, die noch nie von anderen Produkten geliefert wurden, zu liefern.- BM1: Bitcoin 760./s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15./s, Monero 6 MH/s- BM2: Bitcoin 1220./s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25./s, Monero 10 MH/s- BM Pro: Bitcoin 3900./s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75./s, Monero 32 MH/sInfolge dieser Hash-Raten ist die Verarbeitungsleistung von Bitmanu-Minern auf dem aktuellen Markt unübertroffen. Überraschenderweise weisen auch BM 1, BM 2 und BM Pro einen moderaten Stromverbrauch von 650 W, 850 W und 2200 W auf. Durch die Kombination dieser beiden Schlüsselfaktoren kann Bitmanu natürlich die Rentabilität des Bergbaus auf ein Niveau, das zu gut zu glauben klingt, heben. Viele Bitmanu-Nutzer geben an, dass sie weniger als einen Monat brauchen, um ihre Investition vollständig zurückzufordern. Danach waren ihre monatlichen Gewinne einfach überwältigend.- BM1: Bitcoin 1500 $, Litecoin 2000 $, Dash 5000 $, Monero 3800 $- BM2: Bitcoin 2400 $, Litecoin 3200 $, Dash 9000 $, Monero 6400 $- BM Pro: Bitcoin 7000 $, Litecoin 9500 $, Dash 27000 $, Monero 20000 $Es ist hier wichtig zu beachten, dass es bei Bitmanu nicht nur um die hohe Rentabilität des Minings geht. Sie sind auch das erste Unternehmen, das Miningzubehör für Allgemeinbevölkerung ohne Fachwissen oder Erfahrung entwickelt hat.Um mehr über Bitmanu zu erfahren, besuchen Sie bitte https://bitmanu.com/Über Bitmanu: Bitmanu ist ein Herstellungsunternehmen, das von einem Team von Investoren und bekannten Experten der Krypto-Branche gegründet, im Besitz und verwaltet wird, das sich der Öffentlichkeit die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen widmet. Das Unternehmen bietet eine beeindruckende Auswahl an Krypto-Minern, die eine extrem schnelle Rendite bieten und von allen unabhängig von ihrer Erfahrung und ihrem Wissen eingerichtet und genutzt werden können.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/leistungsstarke-asic-miner-3-nm-beleben-crypto-market-301824051.htmlPressekontakt:+45 65 74 3977,E-Mail: media@bitmanu.comOriginal-Content von: Bitmanu, übermittelt durch news aktuell