Das Leipziger SpinLab gehört zu den besten europäischen Acceleratoren / Der mitteldeutsche Accelerator gehört zur Champions League der Innovationsdienstleister

Leipzig (ots) -SpinLab - The HHL Accelerator aus Leipzig ist der einzige deutsche Accelerator unter den besten der World Benchmark Study. Dies gab die UBI Global am Dienstag bekannt, ein in Stockholm ansässiger Think Tank, der Gründerzentren und Akzeleratoren kartiert und bewertet. SpinLab wurde als Top-Challenger in Europa gelistet und gehört damit zu den besten acht europäischen Startup-Acceleratoren und zu den Top 23 der Welt.Spinlab hat sich als 2015 aktiver Leipziger Accelerator in einem sehr wettbewerbs-intensiven Umfeld durchgesetzt: Am Benchmarking haben sich 109 Acceleratoren aus allen Kontinenten beteiligt. Die UBI Global erhob zu den Bewerbern vergleichbare innovationswissenschaftliche Daten und wertete diese systematisch aus. Kriterien waren unter anderem die Anzahl und Erfolge der Startups, der Budgetumfang und Umsatz, der Umfang und die Art der nationalen und internationalen Partner sowie Umfang und Qualität der Coachings und Beratungen für Startups.Abbau von Acceleratoren bei großen Unternehmen ist ein Problem: "Viele Deutsche Unternehmen sind anspruchslos und gemütlich."In den Krisen der letzten Jahre haben einige große Unternehmen eigene Accelerator-Programme eingestellt, auch weil diese teilweise nicht erfolgreich operiert haben. Die gute Performance der Leipziger, auch in Zusammenarbeit mit verschiedensten Unternehmen, zeigt, dass eigentlich ein großes Potential Zusammenarbeit von Startups und Konzernen durch die strukturierte Arbeit von Acceleratoren liegt. Eric Weber: "Ungefähr drei Viertel der deutschen Unternehmen arbeiten nicht mit Startups zusammen - angeblich haben sie keine Zeit, kein Geld, keine Kontakte. Das sind faule Ausreden: Für mich entsteht der Eindruck, da sind viele große Unternehmen anspruchslos und gemütlich geworden. Wir müssen in Deutschland aufwachen! Der internationale Wettbewerb um Innovationen ist massiv. Andere Länder, besonders USA und China, investieren mehr, haben eine andere, bessere Startup-Kultur."Hier geht es zur Langversion der Presseinformation im PDF-Format. (https://datas.weichertmehner.com/PM_SpinLab_WBS_Top_Five_2023_FINAL.pdf)