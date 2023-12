Leifheit-Anleger sollten sich noch gedulden!

Aktuell bietet die Aktie von Leifheit eine Dividendenrendite von 3,97 %, was einen Mehrertrag von 0,38 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter bedeutet. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens nur leicht über dem Durchschnitt liegen, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) erscheint Leifheit aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 96,79, was einen Abstand von 224 Prozent zum Branchen-KGV von 29,89 bedeutet. Aufgrund dieser Zahlen wird eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Leifheit auf verschiedenen Ebenen, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, das fundamentale Rating, das Sentiment und den Buzz, als auch die Anleger-Stimmung.