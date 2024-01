Leifheit Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Aktienkurs von Leifheit hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überrendite von 15,71 Prozent darstellt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite von Leifheit sogar um 19,4 Prozent höher. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Für Investoren bietet die Aktie von Leifheit eine Dividendenrendite von 3,97 %, was einen Mehrertrag von 0,41 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Leifheit-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen negativen Unterschied zum letzten Schlusskurs auf.

In den Social Media gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Leifheit. Die Aktie wird daher insgesamt mit "Neutral" bewertet, da die Intensität der Diskussionen um das Unternehmen im normalen Rahmen liegt.

Insgesamt erhält die Aktie von Leifheit sowohl in Bezug auf die Rendite, die Dividende, die technische Analyse und das Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.