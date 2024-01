Yantai Eddie Precision Machinery Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Yantai Eddie Precision Machinery als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yantai Eddie Precision Machinery-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,79, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yantai Eddie Precision Machinery eingestellt waren. Es gab drei positive und zwei negative Tage. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Yantai Eddie Precision Machinery mit 6,84 Prozent mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Maschinen"-Branche weist eine mittlere Rendite von 1,44 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Yantai Eddie Precision Machinery mit 5,4 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yantai Eddie Precision Machinery-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,47 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (16,25 CNH) weicht somit um -6,98 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Yantai Eddie Precision Machinery-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.