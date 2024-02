Leidos Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Technische Analyse zeigt, dass die Leidos-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen ebenfalls positive Entwicklungen. Die Stimmungslage hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, und die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Anlegerkommentare in den sozialen Medien ergab überwiegend positive Bewertungen. Allerdings wurden in letzter Zeit hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Betrachtung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene, was zu einer neutralen Gesamteinstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,03 Euro, dass die Leidos-Aktie derzeit unterbewertet ist. Im Vergleich zur Branche der IT-Dienstleistungen zahlt die Börse 68 Prozent weniger für jeden Euro Gewinn von Leidos, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV führt.