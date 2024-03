Leidos Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Aktienkurs von Leidos im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt eine Rendite von 26,48 Prozent, was mehr als 186 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 6,03 Prozent, wobei Leidos mit 20,44 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Leidos eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Diskussionen und keine negativen Themen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Leidos daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigt die Stimmungsanalyse auch, dass die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet haben, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Leidos von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 17,03 und liegt mit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 54. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Leidos auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der aktuell in die Aktie von Leidos investiert, bei einer Dividendenrendite von 1,23 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,04 Prozentpunkten erzielen. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.