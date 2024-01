Leidos Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Analysten haben ihre langfristige Meinung zur Leidos-Aktie abgegeben und bewerten sie insgesamt als "Neutral". Dabei gibt es eine Bewertung von 1 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Leidos. Das Kursziel der Analysten liegt bei 109,25 USD, was einer erwarteten Performance von -0,84 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 110,17 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Leidos derzeit eine Dividendenrendite von 1,58 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,22%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Leidos-Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung des Stimmungsbildes ergaben ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Allerdings erfuhrt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Leidos-Aktie beträgt 16, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Leidos-Aktie.