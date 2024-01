Leidos Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse von Leidos-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 93,64 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 108,24 USD (+15,59 Prozent Abweichung) liegt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 104,03 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Leidos basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten bewerten Leidos insgesamt als "Neutral", da 1 Kauf-, 3 Neutral- und 0 Verkaufseinstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 109,25 USD, was einer Entwicklung um 0,93 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Leidos liegt bei 43,91, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

Die Anleger-Stimmung bei Leidos ist insgesamt besonders positiv, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.