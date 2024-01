Leidos Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Leidos-Aktie bei 43,71, was auf Neutralität hindeutet, da weder eine Über- noch eine Unterkauftsituation vorliegt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich mit einem Wert von 45 eine neutrale Einstufung. Die Gesamteinstufung für die RSI lautet dementsprechend "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Leidos waren. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Insgesamt überwogen neutrale Einstellungen an drei Tagen. Aktuell zeigen sich ebenfalls vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben jedoch, dass in letzter Zeit besonders viele "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Leidos auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Leidos in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,77 Prozent erzielte. Dies bedeutet eine Underperformance von -3,13 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg im "Industrie"-Sektor von 1382,05 Prozent lag die Leidos-Aktie 1377,28 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend betrachtet hat Leidos mit einer Dividendenrendite von 1,58 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,23%). Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche ergibt sich eine Differenz von -3, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.