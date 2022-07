Das Leichtbaumodul 2.0 von Jinergy fördert die Modernisierung von grünen Gebäuden in Europa

Taiyuan, China (ots/PRNewswire) -Einer der Hauptwege zur Erreichung des Ziels von Null-Kohlenstoff-Emissionen und zur Verbesserung der Energiestruktur in der europäischen Region ist die Entwicklung energiesparender Gebäude. Als ein chinesisches Unternehmen für neue Energien mit starker Präsenz auf dem europäischen Markt hat sich Jinneng Clean Energy Technology Ltd. („Jinergy" oder „Unternehmen") schon immer der Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung auf der Basis von hocheffizienten Heterojunction (HJT) gewidmet und hat vor kurzem seine Produkte der Universe and Development Series auf den Markt gebracht, darunter die neuen, verbesserten 182 mm leichten Modulprodukte, die besser für den Markt der dezentralen Produkte geeignet sind und eine neue, hochwertige Lösung für die Entwicklung energiesparender Gebäude in Europa bieten.Grüne Gebäude sind ein wesentlicher Bestandteil des Marktes für verteilte Produkte und einer der Schlüsselsektoren, denen Jinergy große Aufmerksamkeit schenkt. Die Leichtbau-PV-Module des neuen Typs, die sich durch ihr geringes Gewicht und die hervorragenden Eigenschaften auszeichnen, die aus den herkömmlichen Modulen entwickelt wurden, können nicht nur die Anforderungen des Marktes für dezentrale Produkte erfüllen, sondern auch die Probleme der herkömmlichen Module beseitigen, wie z. B. das hohe Gewicht, die große Fläche, die schwierige Anpassung an die Tragfähigkeit des Daches und die spätere Bedienung und Wartung, sowie die Rentabilität der Kunden und die Zuverlässigkeit der Produkte gewährleisten. Das deutlich optimierte Gewicht und die Größe sowie die bequeme Installation, Bedienung und Wartung ermöglichen den neuen Produkten eine breite Anwendung und vor allem Vorteile bei der Renovierung von industriellen und gewerblichen Fabrikgebäuden. Gegenwärtig hat die erstmals eingeführte Serie der Leichtbaumodule 1.0 einen Durchbruch bei der Auslieferung in Südostasien erzielt. Ihre guten Eigenschaften wie die Senkung der Inputkosten und die Verbesserung der Stromerzeugungseffizienz pro Haushalt wurden von den Kunden in der Region Südostasien gut angenommen und verleihen dem kohlenstoffarmen Wandel in dieser Region ständig neue Impulse.Bei der Entwicklung grüner Gebäude ist Europa mit zwei Problemen konfrontiert. Zum einen sind es die teuren Arbeitskosten, die die Kosten für Installation, Betrieb und spätere Wartung erheblich erhöhen. Zum anderen sind es die hohen Anforderungen an die Sicherheit, die Ästhetik, die Rentabilität und den CO2-Fußabdruck der Produkte, die die Zahl der normgerechten PV-Produkte drastisch reduzieren und die Auswahl auf dem Markt weiter einschränken.Die brandneue Version 108 der Leichtbaumodule, die Jinergy kürzlich auf den Markt gebracht hat, ist eine Weiterentwicklung der Leichtbaumodulserie 2.0, bei der große Siliziumwafer (182 mm) zum Einsatz kommen, die die Leistung auf 415 W und den Wirkungsgrad auf 21,3 % erhöhen und den Anforderungen des europäischen Marktes an eine qualitativ hochwertige Installation besser gerecht werden. Es ist erwähnenswert, dass dieses brandneue Modul mit der Größe eines Standardmoduls in der Branche nur 15,5 kg wiegt. Dieses optimierte Leichtgewicht verringert sich im Vergleich zu einem Produkt desselben Typs um mehr als 25 % und ist in der Lage, die Anforderungen der meisten Dächer für Installationsdesigns zu erfüllen. Was das Gewicht anbelangt, so beträgt das Gewicht eines marktüblichen Produkts ca. 21 kg, was auch das von der Industrie anerkannte angemessene Gewicht ist, das von einer einzelnen Person getragen werden kann, und das Gewicht des neuen Produkts (nur 15,5 kg) verringert die Schwierigkeiten bei der Installation, Bedienung und Wartung durch eine einzelne Person noch weiter und reduziert die entsprechenden Arbeitskosten. Was die Sicherheit betrifft, so hat das neue Produkt den 25-mm-Hagel-Belastungstest bestanden und die Belastungsanforderungen für die Vorderseite (5.400 Pa) und die Rückseite (2.400 Pa) erfüllt, was den meisten klimatischen Bedingungen gerecht wird. Mit einer Leistung von 415 W und einem Wirkungsgrad von 21,3 % gehören die neuen Produkte zur ersten Riege der dezentralen Produkte, die den Kunden höhere Gewinne bei der Stromerzeugung bringen können. Für die neuen 182-mm-Leichtbaumodule kann ein komplett schwarzes Erscheinungsbild gewählt werden, um den ästhetischen Ansprüchen der High-End-Kunden in Europa gerecht zu werden.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jinergy seine leichtgewichtigen Module und mehrdimensionalen, verteilten Produkte mit geringerem Kohlenstoffgehalt, höherer Sicherheit und mehr Komfort verbessert und neue PV-Anwendungsmöglichkeiten für Dächer erschlossen hat. Dank des Vorteils der Herstellung im Inland ist Jinergy in der Lage, Produkte innerhalb von 30 Tagen über einen China-Europa-Frachtzug an Kunden in Europa zu liefern, um den Kunden zu helfen, ihre Logistikkosten und die Risiken der Lagerung in Übersee zu senken, die Umsetzung von Partnerschaftsprojekten effizient zu fördern und die Lieferung an die Kunden vollständig zu garantieren, was letztendlich dazu beiträgt, die Modernisierung der grünen Gebäude in Europa zu fördern.Jinergy, als Vertreter der chinesischen staatlichen Unternehmen für neue Energien, hat eine starke Präsenz und verpflichtet sich, modernste Technologien als Kern zu verwenden und konzentriert sich auf die Verbesserung des Kundendienstes, um den Kunden langfristige Garantien in Bezug auf wichtige Interessen wie Produktlieferung, Projektbetrieb und -wartung sowie finanzielle Sicherheit zu bieten, den Kunden effiziente, zuverlässige und diversifizierte Produkte anzubieten und auch kooperative und kommerzielle Risiken zu reduzieren.In Zukunft wird Jinergy mehr kundenspezifische Produkte auf der Grundlage der Marktanforderungen entwickeln, mit einer offenen Einstellung zur Zusammenarbeit unter der Produktentwicklungsidee „PHENOMENAL PERFORMANCE" durch technologische Innovationen, sowie die ständige Perfektionierung des Produkt-Ökosystems und die Lösung von Problemen in spezifischen Anwendungen. Das Unternehmen widmet sich der Erforschung von Produkten mit hohem Anwendungswert und bietet seinen Kunden umweltfreundliche, ertragreiche und kohlenstoffemissionsfreie Erfahrungen.Informationen zu JinergyDie am 31. Dezember 2013 gegründete Jinneng Clean Energy Technology Ltd. („Jinergy") ist eines der Unternehmen der Jinneng Holding Power Group, einem Kohlegiganten, der weltweit an dritter Stelle und in der Volksrepublik China an zweiter Stelle steht. Jinergy ist ein Unternehmen, das die früheste Entwicklung und den frühesten Betrieb, die größte installierte Kapazität und die stärksten Produktionskapazitäten in der Provinz Shanxi (VR China) aufweist. Die Geschäftstätigkeit von Jinergy deckt die gesamte Industriekette ab, von der Investition in und der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Windenergie- und PV-Stromerzeugungsprojekten bis hin zur Forschung und Entwicklung und der Herstellung von PV-Zellen und -Modulen sowie dem Bau von PV-Anlagen. Es widmet sich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von PV-Zellen und -Modulen und ist der erste Hersteller, der die HJT-Technologien in der VR China in großem Maßstab produziert. Seit 2019 wurde Jinergy vom renommierten Forschungsinstitut Bloomberg Finance Energy News (BNEF) vier Jahre in Folge als Tier-1-Modullieferant in der globalen PV-Branche ausgezeichnet. 2022 wurde Jinergy in der PV ModuleTech Financing Ranking Pyramid auf einen höheren Rang gehoben und etablierte sich damit als globaler Lieferant hochwertiger Module.