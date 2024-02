Lehto Oyj Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Lehto-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Lehto-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 71,25 liegt, was für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen über Lehto in sozialen Medien geben ein uneindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gibt derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positiv über den Wert gesprochen wurde. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da keine eindeutige Anlegerstimmung erkennbar ist.

Der gleitende Durchschnittskurs der Lehto beläuft sich mittlerweile auf 0,11 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,0318 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -71,09 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auf der anderen Seite liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage derzeit bei 0,03 EUR, was einen Abstand von +6 Prozent bedeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher bewerten wir diesen Punkt ebenfalls als "Neutral". Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Lehto-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.