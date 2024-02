Lehto Oyj Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Lehto-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 0,0318 EUR liegt 73,5 Prozent unter dem GD200 (0,12 EUR), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 0,03 EUR auf, was einem Abstand von +6 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, ohne positive Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält Lehto eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 zeigt eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Lehto daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.