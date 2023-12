Lehto Oyj Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Die technische Analyse der Lehto-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,15 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,016 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -89,33 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-46,67 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese neutral waren, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lehto liegt bei 85,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,39 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktien zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lehto hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird der Aktie von Lehto in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" zugeschrieben.