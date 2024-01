Lehto Oyj Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse zeigt, dass die Lehto-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale bis negative Entwicklung hin, mit einem RSI von 47,22 und einem RSI25 von 83,33, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen über Lehto in den sozialen Medien stattgefunden haben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Lehto-Aktie auf der Basis der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz ein "Neutral"-Rating.