Lehman ABS Ser 2004-6 Ctfs Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Corporate Backed Certificates hat sich in den letzten zwei Wochen stark verändert. Während an zwei Tagen hauptsächlich positiv über das Unternehmen gesprochen wurde, überwog an drei Tagen die negative Kommunikation. Aktuell dominieren jedoch wieder positivere Themen die Diskussionen in den sozialen Medien. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Corporate Backed Certificates liegt bei 55,61, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, zeigt mit einem Wert von 37,72 eine neutrale Tendenz. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Eine längerfristige Betrachtung der Online-Kommunikation zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Corporate Backed Certificates durchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Corporate Backed Certificates mit 25,77 USD um 2,75 Prozent über der 200-Tage-Linie von 25,08 USD liegt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +4,29 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt lautet die Gesamtbewertung daher "Neutral".