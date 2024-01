Lehman ABS Ser 2004-6 Ctfs Aktie: Was soll das denn werden?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Gesamtrating für Corporate Backed Certificates lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Corporate Backed Certificates liegt bei 20,19, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 37,72, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für das Unternehmen.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt als besonders negativ einzustufen. Auch in den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie um 2,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für Corporate Backed Certificates.