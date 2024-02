Lehman ABS Ser 2004-6 Ctfs Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten vier Wochen konnte bei Corporate Backed Certificates keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine Veränderung in Bezug auf Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Corporate Backed Certificates daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Corporate Backed Certificates-Aktie liegt bei 83, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage (47,29), dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Corporate Backed Certificates.

Aus charttechnischer Sicht ist die Corporate Backed Certificates-Aktie momentan +1,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,46 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Corporate Backed Certificates. Daher wird die Aktie auch aus Anlegersicht als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für Corporate Backed Certificates sowohl in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien als auch aus Anlegersicht.