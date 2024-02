Lehman ABS Ser 2004-6 Ctfs Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Corporate Backed Certificates-Aktie beträgt aktuell 83, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daraus ergibt sich ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Corporate Backed Certificates.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über die Corporate Backed Certificates in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Corporate Backed Certificates wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Corporate Backed Certificates. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Corporate Backed Certificates bei 25,13 USD liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 26 USD erreicht hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,46 Prozent, während der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 25,59 USD aufweist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für die Corporate Backed Certificates.