Lehman ABS Ser 2004-6 Ctfs Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Corporate Backed Certificates in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Anlegerstimmung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Corporate Backed Certificates festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Corporate Backed Certificates daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral" für Corporate Backed Certificates. Der GD200 des Wertes liegt bei 25,13 USD, während der Kurs der Aktie bei 26 USD liegt, was einer Abweichung von +3,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 25,61 USD führt zu einer Abweichung von +1,52 Prozent, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich somit auch hier das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von Corporate Backed Certificates mit einem Wert von 83,75 als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 47,29, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Gesamtbild eine Bewertung als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anlegerstimmung positiv ist, während die technische Analyse und der RSI auf eine neutrale bis schlechte Bewertung der Aktie hinweisen.