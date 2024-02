Legrand Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Legrand":

Die Legrand-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 88,96 EUR, was einer Abweichung von +2,25 Prozent vom letzten Schlusskurs von 90,96 EUR entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (92,01 EUR) weist eine ähnliche Abweichung von -1,14 Prozent auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und das allgemeine Sentiment zeigen ebenfalls eine neutrale Stimmung gegenüber der Legrand-Aktie. Die Diskussionen haben eine mittlere Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum spürbar. Daher wird die langfristige Stimmung als neutral eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich hingegen positiver. Die Kommentare und Befunde waren größtenteils positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Legrand-Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen, verglichen mit anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Die Aktie erhält daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Legrand-Aktie daher eine neutrale Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Sentiments und der fundamentalen Kennzahlen.