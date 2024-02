Legrand Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Legrand":

Der Aktienkurs von Legrand hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 38,53 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine neutrale Bewertung, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Legrand liegt bei 28, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Legrand höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich damit ein neutrales bis positives Bild der Aktie von Legrand.