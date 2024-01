Legrand Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Legrand-Aktie wird aktuell positiv bewertet, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Die 200-Tage-Linie liegt bei 87,78 EUR, was einem Abstand von +7,2 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 94,1 EUR entspricht. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Legrand-Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +6,87 Prozent und somit ebenfalls einem "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine positive Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Legrand-Aktie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Legrand-Aktie mit einem Wert von 28,48 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.