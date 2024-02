Legrand Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Legrand":

Die Legrand-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 89,05 EUR bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 92,02 EUR, was einem Unterschied von +3,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 92,12 EUR zeigt mit einem Unterschied von -0,11 Prozent eine ähnliche Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Legrand festgestellt, weshalb die Aktie hierfür ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Legrand liegt bei 28, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In Bezug auf die Dividende weist Legrand eine Dividendenrendite von 1,57 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 0 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.