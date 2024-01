Legrand Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Legrand":

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, um die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Bei der Analyse der Aktie von Legrand zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Legrand weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Legrand liegt aktuell bei 84,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,63, was bedeutet, dass Legrand weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Legrand-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Legrand liegt bei 28, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Legrand damit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Legrand mit einer Rendite von 38,53 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" kann Legrand mit einer Rendite von 38,53 Prozent eine sehr gute Entwicklung vorweisen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.