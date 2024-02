Legrand ADR Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Legrand":

Branchenvergleich Aktienkurs: Legrand hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,53 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine durchschnittliche Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Legrand im Branchenvergleich eine Outperformance von +38,53 Prozent erzielt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, wobei Legrand um 38,53 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Legrand in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Sentiment und Buzz: Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Legrand-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Veränderungen festgestellt wurden.

Technische Analyse: Der Durchschnittsschlusskurs der Legrand-Aktie in den letzten 200 Handelstagen lag bei 89,05 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 92,02 EUR, was einem Unterschied von +3,34 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (92,12 EUR) erhält die Legrand-Aktie aufgrund der Nähe zum letzten Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik daher mit einer "Neutral"-Bewertung für Legrand beurteilt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der Legrand-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 47 und wird daher als "Neutral" bewertet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,23) zeigt auch hier, dass Legrand weder überkauft noch überverkauft ist, und somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Legrand.