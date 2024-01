Leggett, Platt, tut es schon wieder!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Leggett & Platt ist neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert, wobei an fünf Tagen positive und an drei Tagen negative Aspekte im Vordergrund standen. In den letzten Tagen überwogen jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Leggett & Platt derzeit bei 28,08 USD liegt. Da der Aktienkurs bei 25,6 USD lag, ergibt sich ein Abstand von -8,83 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 24,61 USD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt fällt die Bewertung auf Basis beider Perioden daher "Neutral" aus.

Im vergangenen Jahr haben Analysten der Leggett & Platt insgesamt eine negative Bewertung gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 21 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -17,97 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf den Analystenbewertungen.

Eine Analyse der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem neutralen Rating für Leggett & Platt führt.