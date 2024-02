Leggett, Platt Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergab, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Leggett & Platt-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Leggett & Platt diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigt sich ein vorwiegend positives Stimmungsbild, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich für die Leggett & Platt-Aktie ein Durchschnitt von 27,13 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,89 USD, was einem Unterschied von -23 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (24,75 USD) liegt mit einem Unterschied von -15,6 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Leggett & Platt-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Performance von -32,4 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Underperformance von -27,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit -9,07 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.