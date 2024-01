Leggett, Platt Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Leggett & Platt zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Leggett & Platt-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,54 Prozent erzielt, was 24,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 3,19 Prozent, und Leggett & Platt liegt aktuell 16,73 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Leggett & Platt-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 86, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,69 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Leggett & Platt.

Die Analysten schätzen die Aktie der Leggett & Platt auf langfristiger Basis als "Schlecht"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 21 USD, was einer Erwartung in Höhe von -17,16 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.