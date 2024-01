Leggett, Platt Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Leggett & Platt-Aktie hat gemäß der technischen Analyse aktuell die 200-Tage-Linie (GD200) bei 28,01 USD erreicht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 26,03 USD lag, was einem Abstand von -7,07 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 24,75 USD, was einer Differenz von +5,17 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine neutrale Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Leggett & Platt-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,54 Prozent erwirtschaftet, was 23,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2 Prozent, wobei Leggett & Platt aktuell 15,54 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen für Leggett & Platt abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Schlecht"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 21 USD, was einer möglichen Abwärtsbewegung von -19,32 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhalten Anleger also eine "Neutral"-Empfehlung für die Leggett & Platt-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was die positive Stimmung unterstreicht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.