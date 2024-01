Legend Strategy Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Legend Strategy gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Legend Strategy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet kaum auf Veränderungen hin, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Legend Strategy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Legend Strategy mit einer Rendite von -8 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,81 Prozent verzeichnet, liegt Legend Strategy mit 3,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Legend Strategy liegt bei 11,11, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.