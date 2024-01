Legend Power Aktie: Das kann keiner glauben

Die Dividende von Legend Power wird derzeit mit einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bewertet, was zu einer negativen Differenz von -3,42 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Legend Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,2 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,14 CAD weicht davon um -30 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Selbst der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,15 CAD) liegt mit einem Unterschied von -6,67 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Legend Power-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Legend Power ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Legend Power in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.