Legend Power Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Legend Power ist laut Analysten gemischt. Die Kommentare und Befunde in sozialen Medien waren überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -3,56 Prozent zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -62,9 Prozent erzielt, was 70,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 9,87 Prozent, und Legend Power liegt aktuell 72,78 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Legend Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,2 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,16 CAD liegt, was einer Differenz von -20 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein anderes Rating, und die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Legend Power-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.