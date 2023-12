Legend Power Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Aufgrund der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Legend Power wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die Diskussionen über Legend Power in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich die negativen Meinungen deutlich gehäuft, und es wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als neutral eingestuft. Die Aktie von Legend Power wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung als neutral angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Legend Power eine Rendite von 0 % aus, was 3,51 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

Im Branchenvergleich erzielte Legend Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,9 Prozent, was einer Unterperformance von -71,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite sogar um 63,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Legend Power ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.