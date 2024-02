Legend Power Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer auf rot, was bedeutet, dass positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den Diskussionen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Legend Power gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich die Legend Power-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,17 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,12 CAD liegt, was einer Abweichung von -29,41 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,13 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Legend Power-Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Legend Power mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten (3,16 %) deutlich niedriger. Diese Differenz von 3,16 Prozentpunkten führt ebenfalls zur Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Legend Power-Aktie momentan als überkauft gilt und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Legend Power daher in dieser Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung der Legend Power-Aktie aufgrund der Stimmungslage der Anleger, der technischen Analyse und des Dividendenvergleichs.