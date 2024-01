Legend Mining Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Legend Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses (GD200) von 0,03 AUD verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt jedoch bei 0,014 AUD, was einer Abweichung von -53,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,02 AUD unter dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von -30 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Legend Mining-Aktie gibt einen Wert von 66,67 für den RSI7 (sieben Tage) und 59,26 für den RSI25 (25 Tage) an. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment für Legend Mining war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Legend Mining zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Legend Mining weist kaum Änderungen auf. Aus diesen Faktoren ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt erhält die Legend Mining-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Neutral"-Empfehlung auf Basis des RSI und eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.